La historia tuvo final feliz para Boca. Tras semanas de negociaciones intensas y un escenario cargado de tensión, Mariano Hinestroza se convertirá en nuevo refuerzo del Xeneize. Atlético Nacional aceptó la última oferta y el volante colombiano cumplirá su deseo de jugar en La Bombonera.

La operación se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares por el 80% del pase del futbolista de 23 años, que firmará contrato por cuatro temporadas. En las próximas horas viajará a Buenos Aires para someterse a la revisión médica y sellar oficialmente su llegada.

Hinestroza fue una prioridad desde el inicio del mercado. Juan Román Riquelme impulsó personalmente la negociación y Boca apuntó a reforzar un sector clave: el extremo derecho del ataque. Veloz, desequilibrante y con cambio de ritmo, el colombiano encaja en el perfil que buscaba Claudio Úbeda para potenciar la ofensiva.

El pase tuvo todos los condimentos de una novela larga. Posturas cambiantes de Atlético Nacional, malestar del jugador, mensajes sugestivos en redes sociales y un conflicto que derivó en un acuerdo provisorio para que Hinestroza se entrenara por su cuenta mientras se resolvía su futuro. Esa presión terminó inclinando la balanza a favor del Xeneize.

No fue la primera vez que Boca fue por él. A mediados de 2025 ya había existido un contacto formal, pero las pretensiones iniciales del club colombiano superaban los diez millones de dólares. Con el correr de los meses y una merma en el rendimiento del futbolista, el Verdolaga bajó sus exigencias y aceptó la propuesta final.

Formado en Atlético Nacional y con pasos breves por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, Hinestroza disputó 84 partidos con el equipo colombiano, marcó 11 goles y dio 14 asistencias. Se desempeña como extremo por derecha, a pierna natural, aunque suele cerrarse hacia el centro para rematar de zurda.

Explosivo, potente y encarador, su principal virtud es la velocidad para sacar ventajas en el uno contra uno. En Boca confían en que su llegada aporte profundidad y desequilibrio a un ataque que necesitaba un refuerzo de jerarquía.

La novela se cerró. Hinestroza eligió Boca y el Xeneize ya tiene a su primer refuerzo del 2026.