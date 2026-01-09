El mercado financiero argentino muestra una recuperación este viernes, con avances tanto en los bonos en dólares como en el S&P Merval, luego de concretarse el pago de deuda por parte del Gobierno y tras las fuertes bajas técnicas registradas en la jornada previa.

El jueves, los títulos soberanos habían llegado a caer más de 2%, un movimiento que respondió a un factor técnico vinculado al corte de cupón. En ese contexto, las cotizaciones reflejaron una baja que no representó el verdadero desempeño de los bonos, ya que el ajuste por el pago de intereses no se ve de manera inmediata en las plataformas de negociación. Por ese motivo, muchos operadores optaron por esperar a que el cobro se hiciera efectivo antes de recalcular precios y evaluar con mayor precisión la evolución del mercado.

Ya con ese escenario despejado, este viernes los bonos en dólares rebotan en Wall Street. Los Bonares muestran un comportamiento mixto, mientras que los Globales operan en alza en toda la curva, con subas de hasta 0,4%, lideradas por el Global 2035. En paralelo, el riesgo país retrocede y se ubica cerca de los 569 puntos básicos, acompañando el mejor clima financiero.

Desde el análisis macroeconómico, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que 2026 deja atrás el ciclo electoral intermedio, aunque persisten desafíos relevantes en el plano macro-financiero. En ese marco, destacó como eje central el objetivo del Banco Central de acumular reservas netas, en un esquema de bandas cambiarias recalibradas y con una política monetaria más definida, que deberá acompañar la remonetización de la economía.

Franco también advirtió que el escenario internacional sigue aportando factores de atención, y mencionó que una eventual captura de Nicolás Maduro podría tener impacto geopolítico en la región y afectar el precio del petróleo, un recurso cada vez más estratégico para la Argentina por el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y su incidencia en las cuentas externas.

En el plano accionario local, el S&P Merval avanza 1,1% y se ubica en 3.108.692,59 puntos, mientras que medido en dólares también sube 1,1%, hasta los 2.031,56 puntos. La rueda muestra mayoría de alzas, con Transener encabezando las subas con +3,1%, seguida por Ternium (+2,6%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,4%).

En tanto, los ADRs argentinos operan mixtos en Wall Street. Edenor (+0,8%) y Pampa Energía (+0,6%) lideran las ganancias, mientras que Loma Negra registra la mayor baja, con un retroceso de 0,9%.