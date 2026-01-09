En las últimas horas, la provincia de Neuquén reportó dos focos activos en las localidades de Aluminé y Ñorquinco, generados por la última tormenta eléctrica. Vecinos de las zonas afectadas, preocupados por la situación, se acercaron a uno de los incendios y compartieron videos en redes sociales en los que muestran el trabajo de un avión hidrante arrojando agua sobre el Cerro Chañy para contener el avance de las llamas.

Este jueves, se registraron cinco focos en total, tres de los cuales ya fueron controlados. "Hoy tenemos dos focos activos en las localidades de Aluminé y Ñorquinco, que están siendo combatidos por el sistema provincial de manejo de fuego", confirmó Luciana Ortiz Luna, Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, en declaraciones a AM550.

Los incendios se concentran en el Cerro Chañy y la zona de Pampa Inda, donde brigadistas provenientes de la base de Aluminé y de Villa Pehuenia, personal de CORFONE y la Corporación Interestadual Pulmarí están trabajando de manera intensiva. Además, la participación de pobladores locales, como Francisco y Rubén Romero, son clave en el combate, quienes pusieron a disposición sus equipos equinos para el traslado de equipamiento necesario en el terreno.

En cuanto a los esfuerzos aéreos, la provincia cuenta con un fuerte despliegue. Actualmente están operando dos aviones AT, un avión anfibio y el helicóptero de Nación, quienes refuerzan las labores de combate en el terreno y permiten una respuesta más rápida y eficiente ante los focos activos.

Rápida respuesta y recursos propios

Luciana Ortiz Luna destacó la mejora en la capacidad de respuesta de Neuquén ante emergencias como esta, gracias a la adquisición de recursos propios. "Hoy podemos detectar un foco y enviar los tres aviones que tenemos disponibles sin esperar la autorización de Nación ni tener que alquilar aeronaves, lo que antes demoraba varios días", señaló. Esta autonomía permitió a las autoridades provinciales actúen con mayor celeridad, especialmente en un contexto donde las condiciones meteorológicas no favorecen el control de incendios.

La Secretaria de Emergencias subrayó también la importancia de la colaboración de la ciudadanía en la prevención. "Es fundamental que los ciudadanos avisen inmediatamente a los organismos de emergencia si ven humo o fuego", indicó.

Asimismo, recordó que está totalmente prohibido hacer fuego en zonas no permitidas, una medida que busca proteger los bosques de la provincia. La quema no autorizada está penada por la ley y representa un riesgo adicional en medio de una temporada de incendios particularmente compleja.