La mesa política del Gobierno volverá a reunirse el próximo viernes con un objetivo claro: ordenar la estrategia legislativa y avanzar hacia la sanción de la Reforma Laboral, uno de los proyectos centrales de la administración de Javier Milei. El encuentro marcará el fin del paréntesis estival y el regreso pleno de la actividad política en la Casa Rosada.

La convocatoria fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien decidió retomar las reuniones semanales con los principales interlocutores del oficialismo para acelerar las negociaciones en el Congreso. La cita está prevista para el viernes 16 de enero, en los despachos de la planta baja de Balcarce 50, donde se definirá la hoja de ruta para lograr el primer triunfo legislativo del año.

De la reunión participarán figuras clave del armado político y parlamentario, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el referente del armado territorial, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También podrían sumarse, de manera ocasional, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Concluido el período de vacaciones para funcionarios y legisladores, el Poder Ejecutivo busca capitalizar el impulso obtenido a fines del año pasado, cuando logró la sanción del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal. La meta ahora es repetir el escenario con la Reforma Laboral, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previstas para el 2 de febrero.

Dentro del oficialismo ya comenzaron los movimientos. Patricia Bullrich anticipó la creación de una comisión de análisis, que comenzará a funcionar desde el viernes y estará coordinada por la abogada Josefina Tajes, con el objetivo de revisar objeciones y propuestas alternativas planteadas por distintos sectores. En paralelo, el 26 de enero los senadores debatirán el tema con la intención de habilitar su tratamiento en el recinto en los primeros días del próximo mes.

Otro de los protagonistas activos es Diego Santilli, quien reactivó el diálogo con los gobernadores. El funcionario inició una serie de visitas al interior del país y ya estuvo en Chubut, donde recorrió junto al gobernador Ignacio Torres las zonas afectadas por los incendios forestales en El Hoyo. La agenda continuará la próxima semana con viajes a Chaco, para reunirse con Leandro Zdero, y a Mendoza, donde mantendrá un encuentro con Alfredo Cornejo.

La Reforma Laboral es considerada una prioridad absoluta para el oficialismo, que busca llegar a las sesiones extraordinarias con el debate lo más depurado posible. Sin embargo, persisten dudas internas sobre la viabilidad de introducir cambios en dos puntos sensibles del proyecto: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Además, se discute la posibilidad de sumar nuevos proyectos al temario, entre ellos modificaciones a la Ley de Glaciares, una demanda impulsada por varios gobernadores, y la chance de postergar la Reforma del Código Penal, cuyo tratamiento requeriría un debate más extenso.