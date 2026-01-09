El escenario de Thiago Almada en el Atlético de Madrid parece cada vez más claro. A pocos meses de su llegada, el mediocampista argentino no entra en los planes principales de Diego Simeone y su futuro inmediato comienza a definirse lejos del conjunto colchonero. Con el Mundial en el horizonte, la prioridad del futbolista es no perder protagonismo ni lugar en la consideración de Lionel Scaloni.

La falta de minutos fue el punto de quiebre. Almada no logró consolidarse dentro de la rotación del equipo y quedó relegado por decisiones tácticas del entrenador. En lo que va de la temporada, su participación fue limitada, un indicio fuerte de que no será una pieza central en el proyecto del Atlético.

En ese contexto apareció Palmeiras. El club brasileño ya realizó una oferta formal por el jugador y es el que más avanzó en las negociaciones. La propuesta contempla la compra del 50% del pase, valuado en torno a los 20 millones de euros, una cifra que en Madrid consideran viable si se terminan de ajustar los detalles contractuales.

Desde el entorno del futbolista reconocen que la continuidad es clave. Almada entiende que, sin rodaje competitivo, corre riesgo su lugar en la Selección Argentina, donde habitualmente forma parte de las convocatorias. Por eso, la opción de cambiar de aire en este mercado gana fuerza.

El interés de Palmeiras no es casual. El Verdao busca jerarquizar su plantel con un futbolista probado y conoce bien el impacto que Almada tuvo en el fútbol brasileño durante su paso por Botafogo, donde fue protagonista en la conquista del Brasileirao y la Copa Libertadores. La posibilidad de volver a ser titular y pieza clave seduce al volante.

En el Atlético de Madrid no descartan su salida. La decisión final quedará en manos del jugador, pero el mensaje deportivo ya está sobre la mesa: Almada no es prioridad para Simeone. Mientras el reloj del Mundial sigue corriendo, Brasil aparece como una alternativa concreta para que el argentino recupere protagonismo y mantenga su lugar en la órbita de la Selección.