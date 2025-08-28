Un nuevo episodio de tensión sacude al bloque libertario en el Congreso tras la difusión de un chat privado entre la diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La conversación ocurrió durante una sesión parlamentaria, en la que Marcela Pagano intentaba intervenir.

El periodista Jorge Rial reveló estas comunicaciones en su programa Argenzuela, emitido por C5N. Según las capturas difundidas, tanto Lemoine como Menem se burlaron de Pagano en plena sesión, generando risas entre algunos presentes en el recinto.

En los mensajes, Menem comentó que "se pone nerviosa" en referencia a Pagano, mientras que Lemoine añadió que "lo miraba a Francos y se jijeaba (sic)", aludiendo a la reacción del diputado Guillermo Francos. Sin embargo, la frase más contundente fue la acusación directa hacia Santiago Caputo, asesor presidencial, cuando Lemoine señaló: "Además, es culpa de Santi Caputo, si mi celular tiene el sticker de...", dejando entrever que Caputo sería responsable de las disputas internas.

Filtran chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem

Esta filtración pone en evidencia la fragilidad y los conflictos que atraviesa el bloque libertario, donde las disputas internas y acusaciones cruzadas generan preocupación en la política nacional. La controversia añade presión sobre la dirigencia y plantea dudas sobre la estabilidad del espacio en Diputados.

Por su parte, Martín Menem negó la autenticidad de los audios, aunque admitió tener vínculos con la firma Suizo Argentina, un dato que también generó repercusiones en el ámbito político.