Milei desafió al Congreso: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”

El presidente Javier Milei volvió a endurecer el tono en un mensaje dirigido a la oposición y a todo el país. En una cadena nacional este viernes por la noche, afirmó con firmeza: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, dejando claro que no piensa modificar el rumbo de su gobierno.

Durante la transmisión, Milei defendió su política de ajuste y el objetivo del superávit fiscal, al que calificó como “la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino”.

En ese marco, justificó su decisión de vetar leyes como el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Dijo que “usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional” y cuestionó a la oposición señalando que “esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo sin importar si eso implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir”.

Entre los anuncios, el Presidente informó que prohibirá que el Tesoro Nacional financie el gasto primario con emisión monetaria y enviará al Congreso un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, subrayó.

Milei cerró su discurso reiterando que no dará marcha atrás ni volverá al pasado ni al “sendero de la decadencia”, y volvió a lanzar la advertencia: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Con esta postura, el Presidente volvió a abrir la grieta y avivó la polémica sobre el futuro del país, marcando un antes y un después en la pulseada con la oposición.