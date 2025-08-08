Manuel Adorni criticó a Diana Mondino tras sus dichos sobre Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra Diana Mondino luego de que la excanciller criticara al presidente Javier Milei en una nota que brindó a la cadena internacional Al Jazeera y señaló que la funcionaria “tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

En la habitual conferencia de prensa, Adorni expresó: “Cuando uno ha representado al Gobierno y, más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso”.

Su expresión llega luego de que la ex funcionaria opinó sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y planteara que el mandatario es poco “inteligente” o “es una forma de corrupto”. Además, habló de los perros presidencial y evitó rechazar que el libertario sea ”insano”.

Horas más tarde de la entrevista, Adorni retrucó: “Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

Para el vocero presidencial, la exministra “hizo un comentario desafortunado” contra el mandatario y remarcó: “Efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina”.

La excanciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta 31 de octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferencial de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a la economía de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.