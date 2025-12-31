Un hombre, de 49 años, que en pocos días iba a ser papá, murió tras ser atropellado por una camioneta conducida por una mujer que manejaba alcoholizada.

El hecho sucedió el domingo 28 de diciembre en la localidad de General Pacheco, en el norte del Conurbano, cuando Oscar Olivera se dirigía a trabajar y fue embestido por el vehículo conducido por Loreley Quevedo, hecho que fue registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes captadas muestran el momento en el que Olivera cruzó el Corredor Bancalari y al llegar al costado del camino fue embestido por una camioneta Jeep Renegade, conducida por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es 0 en provincia de Buenos Aires.

Se supo que la mujer fue detenida tras el hecho e imputada por el delito de homicidio culposo, aunque recuperó la libertad este martes al pagar una fianza, lo que generó enojo en los familiares de la víctima, quien en días cumplía 50 años y estaba a punto de ser padre por primera vez.

Olivera trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas por lo que todos los días tenía que tomarse tres colectivos.

Actualmente, la causa se encuentra a cargo del fiscal José Amallo, aunque en un comienzo estuvo Cosme Iribarren.