El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que los argentinos que vacacionan en el exterior “no despilfarran divisas”, sino que cumplen un rol clave en el sostenimiento de la competitividad del aparato productivo nacional, al impulsar indirectamente las exportaciones.

“Todos los años para esta fecha empieza una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Pero es exactamente al revés: son héroes de la producción”, afirmó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

Según explicó Sturzenegger, el comercio internacional muestra un patrón consistente a nivel global: los países que más importan también son los que más exportan, medido como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).

“Cada importación requiere divisas extranjeras que, típicamente, proveen los exportadores. Cuando hay muchas importaciones, sube la demanda de dólares y aparecen exportadores que suplen esa necesidad”, señaló.

En ese sentido, advirtió que restringir importaciones genera el efecto contrario. “Cuando se limitan las importaciones, cae la demanda de divisas y el dólar se abarata en términos relativos, destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”, explicó en su cuenta de X.

Para el ministro, el turismo emisivo forma parte de ese mismo mecanismo. “La demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y a la exportación de servicios. Cada argentino que veranea en Brasil o en otro país ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”, afirmó.

Sturzenegger también cuestionó el bajo nivel de integración comercial de la Argentina. “Comerciamos tres veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por ideas que nos han ido aislando y empobreciendo. Cerrarse al comercio te empobrece, porque dejás de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer aquello en lo que sos malo”, remarcó.

En esa línea, consideró que la apertura comercial es una condición necesaria para el crecimiento sostenido. “Importar más y exportar más es el camino de una Argentina próspera”, concluyó el funcionario, al alentar a los argentinos que viajan al exterior durante la temporada de verano.