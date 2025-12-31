El clima en MasterChef Celebrity volvió a calentarse gracias a Ian Lucas y Evangelina Anderson, quienes ya no esconden el juego de seducción que mantienen frente a cámaras. Lejos de esquivar las miradas y los comentarios, ambos se muestran cada vez más cómplices y alimentan un shippeo que crece programa a programa y que tiene a los fanáticos atentos a cada gesto.

En esta oportunidad, el youtuber y la modelo compartieron estación de trabajo. Aunque cada uno tenía una preparación distinta, se ayudaron constantemente, entre risas y miradas cómplices. Esa cercanía no pasó inadvertida y volvió a dejar en evidencia la química que existe entre ellos dentro de la competencia gastronómica.

Como suele suceder, Wanda Nara, conductora del reality, se acercó a la mesada y lanzó preguntas directas. “¿Están cocinando juntos? ¿Colaboran?”, disparó sin filtros. Fue entonces cuando Ian Lucas lanzó el comentario que desató carcajadas: “Sí, la ayudé. Le di la berenjena recién, para que use”, dijo entre risas, mientras Evangelina Anderson no pudo contener la risa.

Lejos de incomodarse, la modelo se mostró relajada y respondió con ternura. “Estoy muy contenta de tener este compañero”, reconoció, reforzando aún más la idea de una relación que va más allá de la cocina y que se sostiene en la complicidad constante entre ambos.

Más adelante, Wanda Nara trazó un paralelismo con Maxi López y su esposa, y no dudó en meter el dedo en la llaga. Mirando a Ian Lucas, le advirtió sobre la posibilidad de formalizar y remató con una picante frase sobre su gusto por mujeres mayores, lo que provocó una reacción inmediata de Evangelina Anderson, quien se sumó a la chicana.

El creador de contenido también tuvo su momento frente a cámara y, con humor, lanzó: “Ante la falta de mi tía Susy Roccasalvo y Luis Ventura, está Wanda”, dejando en claro que el rol de investigadora del vínculo lo ocupa la conductora del ciclo.

Fuera del programa, los rumores no aflojan. En redes sociales, Ian Lucas sorprendió con un mensaje contundente de cara al 31 de diciembre: “Mi futura esposa está pasando otro año nuevo sin mí”, escribió en X, frase que muchos interpretaron como dedicada a Evangelina Anderson, más aún sabiendo que ambos estaban en Punta del Este.

Días después, tras rumores de distanciamiento por dejarse de seguir en Instagram, el vínculo volvió a quedar expuesto. En un posteo de Ian Lucas, Evangelina Anderson comentó: “Mirá mi shippeo…”, junto a un emoji de fuego. La respuesta no tardó en llegar: “Hola hermosa”. Un ida y vuelta que volvió a confirmar que el fuego sigue encendido.