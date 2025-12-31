Protectores de animales denunciaron a un grupo de motoqueros por los graves incidentes ocurridos el pasado sábado 27 de diciembre en la ciudad de Neuquén, a quienes responsabilizan por la muerte de dos perros durante una concentración que derivó en desmanes, ruidos molestos y circulación temeraria.

Según indicaron, los hechos se registraron sobre la avenida Argentina y diagonal Alvear, y en avenida Argentina al 800, en el marco de un encuentro que reunió a más de 200 motocicletas.

De acuerdo con la denuncia, los motoqueros circularon a gran velocidad por distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la Plaza de las Banderas y la zona de la avenida Argentina. Durante varias horas, cruzaron semáforos en rojo, avanzaron en contramano, subieron a veredas y bulevares y se desplazaron sin ningún tipo de control, generando situaciones de riesgo para peatones y automovilistas, que quedaron atrapados en medio del caos.

Los proteccionistas también denunciaron daños materiales, ruidos ensordecedores, discusiones con vecinos e incluso el incendio de algunas motos. En ese contexto, aseguran que dos perros fueron atropellados y murieron como consecuencia de la conducción imprudente, por lo que buscan que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

Para avanzar con la denuncia penal, las organizaciones solicitaron la colaboración de la comunidad para reunir información sobre los animales fallecidos y sus familias.

Cualquier dato, fotos o videos puede ser clave para evitar que el hecho quede impune. Los profesionales y activistas en derechos de los animales habilitaron el número 299 549 4999 para recibir material y testimonios vinculados a lo ocurrido durante la noche del sábado.