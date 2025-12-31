La situación personal de Romina Gaetani volvió a ocupar el centro de la escena luego de que se confirmara la denuncia por violencia de género contra su pareja, Luis Cavanagh. En medio de la repercusión mediática, el abogado de la actriz decidió hablar públicamente y describió el momento crítico que atraviesa, tanto en lo emocional como en lo personal, tras el violento episodio que derivó en una internación.

El representante legal de Romina Gaetani, Ignacio Trimarco, explicó que la actriz ya recibió el alta médica luego de haber sido asistida en un centro de salud. Según detalló, las lesiones constatadas fueron leves, motivo por el cual los médicos autorizaron su salida. Actualmente, la artista permanece en su domicilio, acompañada por su madre, su hermano y un círculo íntimo de amigas que la contienen.

En declaraciones televisivas, Ignacio Trimarco reveló que fue una amiga cercana quien llamó al 911 para pedir ayuda cuando la situación se desbordó. Además, aclaró que el episodio ocurrió cuando Romina Gaetani se acercó a la vivienda de quien era su pareja, en un contexto de fuerte discusión que terminó de la peor manera.

“Está en una situación de shock porque se trata de una pareja con la que todavía existía un vínculo”, afirmó el abogado de Romina Gaetani, remarcando el impacto emocional que significó el hecho. Según explicó, el golpe anímico es profundo y requiere contención constante, ya que el quiebre fue inesperado y doloroso.

Trimarco también contó que sugirió avanzar con una medida restrictiva contra Luis Cavanagh, aunque por el momento esa instancia judicial todavía no se concretó. La denuncia ya fue realizada y, según se informó, no necesita ser ratificada nuevamente por la actriz en esta etapa del proceso.

Desde el entorno de Romina Gaetani trascendió que se encuentra angustiada, triste y conmocionada por lo sucedido. Sin embargo, también siente alivio por haber sido escuchada y por la rápida respuesta de las autoridades y del personal médico que intervino tras la denuncia.

La causa judicial está caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”, y Luis Cavanagh ya fue notificado formalmente. Hasta el momento, los elementos principales de la investigación son las declaraciones de la actriz y los testimonios del personal de seguridad que intervino.

La relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh había comenzado durante el verano 2023/2024, cuando la actriz realizaba temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. De perfil bajo y alejado del mundo del espectáculo, el empresario siempre evitó la exposición pública, lo que hizo que su figura fuera prácticamente desconocida hasta este episodio.