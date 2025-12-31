Una camioneta perteneciente a una empresa fúnebre se prendió fuego este miércoles por la mañana en el acceso Güemes de Allen, generando gran sorpresa entre los automovilistas que circulaban por el lugar. El hecho ocurrió poco después de las 9.30 y obligó a un rápido despliegue de los Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar el incendio.

El vehículo quedó envuelto en llamas en plena vía de acceso a la ciudad y se consumió rápidamente. Según los primeros datos, no había personas en el interior y no se registraron heridos. La emergencia fue advertida por conductores que transitaban la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Allen se dirigió al lugar y logró sofocar el fuego antes de que se extendiera a otros sectores. El trabajo incluyó tareas de enfriamiento y control para evitar que el siniestro se reavivara. Personal policial también intervino en el operativo, ordenando el tránsito y desviando vehículos para garantizar la seguridad de quienes circulaban por el acceso. La situación llamó la atención de numerosos automovilistas, que registraron con imágenes y videos el momento en que la camioneta ardía en llamas.

El episodio no dejó víctimas.El origen del incendio será materia de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto mecánico en la camioneta. Las autoridades recordaron la importancia de mantener las revisiones técnicas al día y destacaron que la rápida intervención de Bomberos y Policía evitó que el episodio tuviera consecuencias mayores en una zona de alto tránsito.