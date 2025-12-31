¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 31 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
BOMBEROS CONTROLARON EL FUEGO

Susto en Allen: una camioneta fúnebre quedó envuelta en llamas en el acceso Güemes

El hecho ocurrió poco después de las 9.30 de este miércoles y generó gran sorpresa entre automovilistas. El vehículo quedó envuelto en llamas en plena vía de acceso

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 11:32
PUBLICIDAD
Los Bomberos trabajaron en el acceso Güemes para sofocar el incendio de la camioneta de empresa fúnebre Fotos: Gentileza

Una camioneta perteneciente a una empresa fúnebre se prendió fuego este miércoles por la mañana en el acceso Güemes de Allen, generando gran sorpresa entre los automovilistas que circulaban por el lugar. El hecho ocurrió poco después de las 9.30 y obligó a un rápido despliegue de los Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar el incendio.

El vehículo quedó envuelto en llamas en plena vía de acceso a la ciudad y se consumió rápidamente. Según los primeros datos, no había personas en el interior y no se registraron heridos. La emergencia fue advertida por conductores que transitaban la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Allen se dirigió al lugar y logró sofocar el fuego antes de que se extendiera a otros sectores. El trabajo incluyó tareas de enfriamiento y control para evitar que el siniestro se reavivara. Personal policial también intervino en el operativo, ordenando el tránsito y desviando vehículos para garantizar la seguridad de quienes circulaban por el acceso. La situación llamó la atención de numerosos automovilistas, que registraron con imágenes y videos el momento en que la camioneta ardía en llamas.

El fuego consumió por completo la camioneta y generó gran sorpresa entre los automovilistas que transitaban la zona

El episodio no dejó víctimas.El origen del incendio será materia de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto mecánico en la camioneta. Las autoridades recordaron la importancia de mantener las revisiones técnicas al día y destacaron que la rápida intervención de Bomberos y Policía evitó que el episodio tuviera consecuencias mayores en una zona de alto tránsito.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD