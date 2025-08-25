Figueroa reclamó que se terminen las obras de rutas nacionales en la provincia

El gobernador Rolando Figueroa reiteró el reclamo por la finalización de las rutas nacionales en la provincia, al señalar que se trata de obras que se financian con impuestos que también abonan los ciudadanos neuquinos. El pedido se centró especialmente en el tramo pendiente de la Circunvalación de Villa La Angostura, cuya culminación depende del gobierno nacional.

Figueroa explicó que desde el Ejecutivo provincial se acompañan todos los reclamos vinculados a la mejora de la infraestructura vial, dado que las rutas nacionales son claves para el desarrollo y la conectividad de la región. Recordó que el tramo específico de la circunvalación fue solicitado a Nación, aunque la administración central decidió avanzar por su cuenta con la obra.

El mandatario también mencionó el caso del puente de La Rinconada, un proyecto que lleva varios años de demora. Figueroa explicó que se envió una nota formal a Vialidad Nacional para que se acelere la finalización de los trabajos, o en caso contrario, que la provincia de Neuquén asuma la responsabilidad de concluir la estructura.

“Es un puente que el gobierno nacional debería haber terminado hace mucho tiempo”, señaló el mandatario. Agregó que, durante la actual gestión, la obra logró avances gracias a la permanencia de la empresa, que continuó trabajando pese a los atrasos en el envío de los fondos necesarios.

Finalmente, Figueroa expresó que se trata de un tramo mínimo pendiente, por lo que insistió en apurar a las autoridades nacionales para que concreten de una vez la obra. Según indicó, tanto la circunvalación como el puente de La Rinconada resultan esenciales para la conectividad vial de la provincia y la seguridad de quienes transitan las rutas diariamente.