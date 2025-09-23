¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Cosméticos prohibidos

ANMAT prohíbe 10 cosméticos sin registro sanitario vendidos por internet

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica suspendió la comercialización de productos con ácido azelaico que no cuentan con inscripción oficial, alertando sobre riesgos para la piel.

Por Redacción

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 18:59
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció la prohibición de diez productos cosméticos que se comercializaban a través de internet sin contar con la debida inscripción sanitaria. La medida busca prevenir riesgos para los consumidores ante la falta de garantías sobre la composición y seguridad de estos artículos.

Los productos afectados contienen ácido azelaico y entre ellos se encuentran marcas como The Ordinary, Viva Dermo Skin Care, Blenie Cosmética Natural, Kiso Care, Nine Less, Anua, Zealsea, Paula’s Choice, Cos de Baha y Bechoicen. Entre los nombres específicos se destacan la Crema Azelaic Acid Suspension 10% y el Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing, entre otros.

Desde ANMAT explicaron que estos cosméticos son ilegítimos y carecen de inscripción oficial, lo que impide certificar que sus ingredientes sean permitidos ni asegurar su eficacia o seguridad. Por ello, se dispuso la prohibición preventiva del uso, venta y distribución en todo el territorio nacional hasta que se regularice su situación.

La entidad advirtió que el objetivo de esta acción es proteger a los consumidores de posibles efectos adversos en la piel derivados del uso de estos productos que se ofrecían sin control sanitario, principalmente en plataformas digitales.

