Abogado pide investigar a ANMAT por el fentanilo contaminado

El abogado cordobés Carlos Nayi solicitó que se investigue la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa que investiga el fentanilo contaminado, sustancia vinculada a 96 muertes confirmadas en Argentina.

La presentación pide que la Justicia determine si hubo omisiones en los controles y si el organismo cumplió con sus obligaciones de fiscalización sobre la circulación y manejo de este opioide.

Señalamientos a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma

Nayi recordó que desde 2018 existían antecedentes de irregularidades en Laboratorios Ramallo, proveedor exclusivo de HLB Pharma, entre ellas:

Medicamentos vencidos.

Contaminaciones por hongos.

Fallas en el etiquetado.

Sumarios administrativos sin sanciones severas.

A pesar de estas advertencias, el laboratorio no fue clausurado hasta febrero de 2025.

Según la presentación, una inspección no programada de ANMAT realizada el 28 de noviembre de 2024 detectó graves deficiencias en la producción y control de calidad de Ramallo. El acta se labró el 5 de diciembre, pero el 18 de diciembre de 2024 el organismo aprobó el lote 31202 de fentanilo, posteriormente vinculado a las muertes.

La clausura recién se aplicó el 10 de febrero de 2025, cuando el medicamento ya había sido distribuido en hospitales y clínicas.

Solicitudes y contexto judicial

El escrito también cita el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y del procurador de Narcocriminalidad Diego Iglesias, quienes ya habían planteado sospechas sobre los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, solicitando la detención de varios imputados.

Esta nueva presentación quedó incorporada al expediente que investiga el suministro de fentanilo en Córdoba y será evaluada por las autoridades judiciales correspondientes.