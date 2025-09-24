Kicillof pidió un compromiso de todos contra el narcotráfico tras el triple femicidio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció este miércoles sobre el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, en el que perdieron la vida Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), Kicillof destacó que la investigación avanza y remarcó la gravedad del hecho: “Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA”.

El gobernador subrayó la necesidad de un enfoque coordinado y responsable frente al crimen organizado: “Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.

El pronunciamiento de Kicillof se da en medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos descuartizados de las jóvenes en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, a más de 30 kilómetros de donde habían sido vistas por última vez. La Justicia continúa con la investigación mientras la sociedad exige respuestas sobre este caso que expone la violencia del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.