Habló el almacenero que atendió a uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela:

La conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza, se profundiza con los testimonios de los vecinos. Uno de ellos, un almacenero de la zona cercana a la casa donde fueron halladas asesinadas y descuartizadas, brindó detalles que podrían resultar clave para la investigación.

El comerciante aseguró que atendió al novio de la dueña de la vivienda, uno de los cuatro detenidos en el caso, y notó que tenía un corte en una de sus manos, con restos de sangre. “Tenía la mano con un poquito de sangre. Parecía como un corte que tuvo. Incluso hablaba con otro chico que le decía ‘ponete La Gotita, para que se te pegue’. Después no lo vimos más”, relató el almacenero en diálogo con TN.

Según su testimonio, la mancha de sangre quedó en el comercio y su esposa la limpió para que los clientes no se ensuciaran. “Tuvo que limpiar un poquito, no es que había mucha sangre. Era cuestión de limpieza, nada más”, explicó.

Días después, el almacenero aseguró haberse cruzado con el sospechoso en la calle. “Cuando me enteré de esta noticia, dije ‘qué frialdad la de esta persona’. Si es que fue él, porque uno está haciendo conjeturas”, indicó. También expresó su preocupación por el hijo pequeño de la dueña de la casa, detenido junto a su pareja en un hotel alojamiento: “Tiene un nene de 7 u 8 años. Queda solo, porque al padre tampoco se lo vio más. Me da cosa la criatura”, concluyó.

Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, mientras subían a una camioneta blanca. Sus cuerpos fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, a más de 30 kilómetros de distancia del lugar donde desaparecieron. El hallazgo se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI de La Matanza, que localizó la casa gracias a la señal del celular de una de las víctimas.

El caso continúa bajo investigación de la Justicia, mientras la comunidad permanece consternada por la magnitud de la violencia y espera avances en la identificación de responsabilidades.