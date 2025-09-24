“Me mataron a mi hija”: la madre de Brenda pide justicia en Florencio Varela

Continúa la conmoción en Florencio Varela, partido de La Matanza, por el brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos restos fueron hallados este miércoles en el patio de la casa de uno de los sospechosos.

En medio del dolor, los familiares de las jóvenes realizaron un piquete en la rotonda de La Tablada, cortando la ruta y exigiendo justicia. La mamá de Brenda, visiblemente afectada, se dirigió a los medios para expresar su reclamo: “Me mataron a mi hija. Yo lo único que pido es justicia por mi hija. Me la arrancaron, era una nena buena. Ninguna de estas tres chicas se merecía terminar como terminaron”.

Con un pedido claro de acción judicial, la mujer agregó: “No me importa la política, nada. Quiero que me ayuden a que caigan todos. Seguramente atrás hay otra cosa, los quiero a todos presos. Justicia, nada más”.

Durante la manifestación, la familia de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años, denunció que su casa fue atacada a tiros. Según informaron medios locales, los disparos habrían estado dirigidos a uno de los familiares de la joven, generando aún más preocupación en la comunidad por la seguridad de los allegados de las víctimas.

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara continúa conmocionando a la provincia de Buenos Aires, mientras la Justicia avanza en la investigación y los vecinos se mantienen consternados por la magnitud de la violencia que envuelve el caso.