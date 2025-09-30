Estela de Carlotto fue internada por un cuadro de intoxicación pero evoluciona favorablemente

Internación preventiva

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de La Plata tras sufrir un episodio de vómitos y deshidratación. Según trascendió, se trató de una intoxicación alimentaria, lo que motivó la decisión de mantenerla en observación como medida de precaución.

Parte de tranquilidad

Desde su entorno transmitieron calma y aseguraron que la referente de los derechos humanos “evoluciona bien” y que su cuadro “no es nada grave”. La internación tuvo un carácter preventivo, debido a la edad de la dirigente, que el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años.

Posible alta médica

De acuerdo a lo informado, se espera que Carlotto reciba el alta en el transcurso del día para continuar con su recuperación en su domicilio, acompañada de su familia.