Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Estela de Carlotto fue internada por un cuadro de intoxicación pero evoluciona favorablemente

La dirigente de 94 años ingresó a una clínica de La Plata con síntomas de vómitos y deshidratación. Aclararon que no es un cuadro grave y que podría recibir el alta en las próximas horas.

Por Redacción

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 15:06
Internación preventiva

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de La Plata tras sufrir un episodio de vómitos y deshidratación. Según trascendió, se trató de una intoxicación alimentaria, lo que motivó la decisión de mantenerla en observación como medida de precaución.

Parte de tranquilidad

Desde su entorno transmitieron calma y aseguraron que la referente de los derechos humanos “evoluciona bien” y que su cuadro “no es nada grave”. La internación tuvo un carácter preventivo, debido a la edad de la dirigente, que el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años.

Posible alta médica

De acuerdo a lo informado, se espera que Carlotto reciba el alta en el transcurso del día para continuar con su recuperación en su domicilio, acompañada de su familia.

