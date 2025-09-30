Argentina y EE.UU. avanzan en acuerdo bilateral con foco en el acero

La Casa Rosada negocia la reducción de los aranceles al acero con Estados Unidos antes del viaje del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, previsto para el 14 de octubre. Los gravámenes sobre acero y aluminio llegaron hasta el 50% y son el principal obstáculo para la firma del acuerdo bilateral.

Desde el Gobierno aseguran que los detalles técnicos están “casi cerrados” y que el ministro de Economía, Luis Caputo, podría integrar la comitiva. Aunque un sector propuso excluir el acero para agilizar la firma, Argentina insiste en negociar su reducción parcial o total.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, se reunió con Jamieson Greer, titular de la USTR, y acordaron que los equipos técnicos continúen trabajando intensamente. Además, se busca reforzar la propiedad intelectual mediante un proyecto de ley que alinearía la normativa local con estándares internacionales y permitiría ingresar al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC) de la OMPI.

En paralelo, Milei avanzará en las negociaciones para que el Tesoro estadounidense respalde el pago de deuda de US$4.000 millones en enero y US$4.500 millones en julio, incluyendo opciones como un swap de monedas de US$20.000 millones y el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF).