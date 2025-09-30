Jubilados: Milei anunció un triple beneficio en octubre

El presidente Javier Milei anunció que los jubilados y pensionados recibirán en octubre un “combo” de ayudas económicas compuesto por tres conceptos: un aumento por movilidad, un bono adicional y el acceso a descuentos en compras cotidianas.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo de estas medidas es aliviar el impacto de la inflación y reforzar los ingresos del sector pasivo. En septiembre, los haberes ya habían incluido un bono extraordinario de hasta $70.000, que ahora se repetirá en octubre.

Los tres extras confirmados por ANSES

Aumento por movilidad

Según el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan cada mes en función de la inflación informada por el INDEC. Con el dato de agosto, el incremento confirmado es del 1,9%, lo que eleva la jubilación mínima a $326.362 y la máxima a $2.196.110. Bono de $70.000

Se mantiene el refuerzo destinado a quienes perciben la jubilación mínima. Con este extra, el ingreso total para octubre alcanzará los $396.362. Reintegros y descuentos en compras

El programa Beneficios ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará vigente. Ofrece reintegros automáticos en más de 7.000 comercios, con descuentos del 10% en compras generales y hasta 20% en productos de limpieza e higiene personal.

De esta manera, el paquete confirmado por el Ejecutivo busca potenciar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados, en un contexto económico marcado por la suba de precios.