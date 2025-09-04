El escándalo por un presunto espionaje ilegal que involucra a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y político. Esta semana, el Gobierno nacional denunció a ambos y solicitó el allanamiento de las oficinas de Carnaval Stream, empresa vinculada al caso.

Paralelamente, la Justicia dictó una medida para evitar que los comunicadores sigan difundiendo audios que, según sus declaraciones, comprometerían a Karina Milei, intensificando la controversia alrededor del asunto.

El martes 2 de septiembre, la polémica llegó a la Cámara de Diputados, donde la oposición se reunió en la comisión de Libertad de Expresión para manifestar su rechazo al episodio, marcando un nuevo capítulo en la disputa.

Morena Rial y el escándalo de espionaje

En medio de este clima de tensión, Morena Rial, hija de Jorge Rial, sorprendió al responder con brevedad a una consulta de sus seguidores en Instagram sobre la situación que atraviesa su padre. Su mensaje fue contundente: “Sin palabras. Esto es Argentina”.

A diferencia de su habitual estilo polémico y directo, en esta ocasión Morena optó por un tono más sobrio y de apoyo, sin entrar en detalles. Además, acompañó su respuesta con la canción “Quieren Bajarme” de Damas Gratis, un gesto que muchos interpretaron como un guiño irónico ante las críticas y presiones que enfrenta su familia.