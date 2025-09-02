Embajada rusa niega participación en el escándalo de las grabaciones de Karina Milei

La embajada rusa en Argentina criticó al Gobierno tras ser mencionada en relación con la filtración de grabaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó los audios a presuntos servicios de inteligencia rusos y venezolanos, basándose en un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En respuesta, la representación rusa, encabezada por Dmitry Feoktistov, calificó las acusaciones como “infundadas y falsas” y expresó su rechazo a que se busquen “espías rusos” en cada esquina. Además, enfatizó que Rusia apuesta por una cooperación equilibrada y respetuosa con Argentina y destacó que octubre próximo celebrarán juntos el 140º aniversario de relaciones diplomáticas, “no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.