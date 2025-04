Javier Milei se metió en la guerra entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani

La conductora Mariana Fabbiani denunció en su programa “DDM” (América) que ella y parte de su equipo recibieron graves amenazas e hizo foco en Viviana Canosa y Canal Trece, por los dichos de la periodista en “Viviana en vivo”.

En medio del revuelo por su descargo, el presidente Javier Milei hizo un inesperado posteo en sus redes sociales y se manifestó acerca de lo que expuso la conductora al aire.

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", expresó Mariana.

Fue luego de ese momento, que el Presidente citó el fragmento del programa en su cuenta de X y escribió: “¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”

¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila? https://t.co/zejwX1VkiA — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

La reacción de Viviana Canosa, al enterarse del tweet del presidente Javier Milei