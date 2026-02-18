Desde este miércoles 18 de febrero, el boleto de colectivos que dependen del Gobierno nacional y circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 31,35% como parte del ajuste bimestral aprobado a principios de febrero.

El pasaje mínimo para quienes poseen la tarjeta SUBE registrada ascenderá a $650, mientras que para los usuarios sin tarjeta nominalizada el valor será de $1.033,50. Este incremento corresponde al primer tramo de un ajuste total del 41,46% dispuesto por la Secretaría de Transporte nacional.

El segundo tramo del aumento está programado para el 16 de marzo, cuando el boleto mínimo llegará a $700. El incremento afecta a 104 líneas nacionales que circulan por el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita del Gobierno nacional.

En contraste, las demás líneas de colectivos que operan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires mantienen su esquema de subas mensuales, ajustadas según la inflación más un 2% adicional.

Las líneas nacionales alcanzadas por esta actualización incluyen, entre otras, las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Este ajuste tarifario se aplica a las líneas suburbanas del Grupo I, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano, así como a las del Grupo II, que se extienden hacia distritos más alejados como La Plata o Zárate.

La actualización llega en un contexto donde el transporte público tuvo un impacto significativo en la inflación de enero y continúa presionando sobre el índice de precios al consumidor (IPC) en febrero.