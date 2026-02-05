Un árbol de gran tamaño cayó este jueves en Barrancas de Belgrano y provocó el choque de dos colectivos, dejando como saldo tres mujeres heridas. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Virrey Vértiz y Sucre, una de las zonas más transitadas del barrio porteño.

El desplome del árbol sorprendió a las unidades de la línea 60 y la línea 29, que circulaban en ese momento y no pudieron evitar el impacto. El accidente generó momentos de tensión entre los pasajeros y obligó a interrumpir el tránsito en la zona.

Siete móviles del SAME llegaron rápidamente para asistir a los afectados. Una de las pasajeras fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que las otras dos recibieron atención médica en el lugar.

Operarios del Gobierno de la Ciudad trabajan en el área para cortar y retirar el árbol, que según las primeras versiones se habría desprendido de raíz.