Tras una intensa búsqueda de casi dos días en el mar de Puerto Madryn, las autoridades hallaron el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años de Buenos Aires que desapareció mientras buceaba en la localidad.

Según informaron a ADNSUR, el cuerpo fue localizado por un buzo de la Prefectura durante los operativos realizados este mediodía en la ciudad del Golfo.

Sofía había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero, mientras realizaba una expedición de buceo con otras personas en la zona de Punta Cuevas. El incidente ocurrió cuando la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI).

Su novio, quien estaba con ella bajo el agua, manifestó en un comunicado en sus redes que "tuvieron un accidente", y por motivos que aún no fueron informados la joven desapareció.

La principal hipótesis sostiene que habría sufrido algún tipo de ataque de pánico bajo el agua, por lo que se habría retirado el regulador de aire de la boca y allí se habría producido el accidente.

A partir del momento en el que se le dio aviso, la fiscalía de Puerto Madryn activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven.

Las tareas de búsqueda finalizaron este miércoles al mediodía, tras el hallazgo del cuerpo. Este martes Prefectura ya había adelantado que las posibilidades de hallarla con vida eran nulas.

Por el momento no hay personas imputadas. Los investigadores tomaron testimonios de los presentes en el momento del incidente. La Fiscalía investiga si hubo posible negligencia de las autoridades en la búsqueda y si hay alguna persona que sea considerada responsable por falta de cuidados o seguridad.