La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una huelga nacional de 24 horas para el jueves 19 de febrero, día en que se debatirá en la Cámara de Diputados la reforma laboral. Esta medida afectará de manera significativa al transporte público en todo el territorio argentino.

Los gremios del sector, incluyendo la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmaron que la paralización será casi total, dejando sin servicio a los usuarios durante toda la jornada.

Los servicios afectados por el paro nacional

El paro comprende todos los medios de transporte público con adhesión masiva de los sindicatos vinculados al sector. Además, impactará en otros ámbitos como escuelas, bancos, organismos estatales, industrias y comercios, con guardias mínimas en salud que limitarán la atención.

Paro nacional 19F: transporte y sectores clave paralizados por 24 horas

La decisión de esta huelga fue tomada en una reunión virtual de la conducción gremial de la CGT, sin movilización al Congreso, con el objetivo de expresar un rechazo contundente a varios puntos de la reforma laboral, entre ellos modificaciones en indemnizaciones, jornada laboral y licencias médicas.

Desde la central obrera resaltaron que el paro busca marcar una postura firme frente al avance del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado, y anticiparon que la paralización será amplia en las principales ciudades del país.