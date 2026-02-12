La media sanción de la reforma laboral en el Senado ya abrió un nuevo frente de conflicto. En Neuquén, el gremio La Bancaria anticipó que evalúa judicializar uno de los puntos más sensibles del proyecto: el derecho a huelga.

Adrián Medina, secretario adjunto del sindicato y delegado del Banco Provincia del Neuquén, cuestionó el alcance de la iniciativa aprobada en la Cámara alta y puso el foco en el impacto que tendría sobre las medidas de fuerza.

El punto que encendió la alarma

En diálogo con La Red Neuquén, Medina sostuvo que el texto establece condiciones que, en la práctica, podrían reducir la efectividad de las huelgas en el sector.

“La herramienta máxima del empleado es la huelga, ahora nos determinan trabajadores esenciales entonces el 50% del personal debe seguir trabajando más allá de cualquier reclamo. De esta forma las medidas de fuerza jamás serán determinantes”, afirmó.

El planteo apunta a la incorporación de categorías que obligarían a garantizar una prestación mínima del servicio aun en contextos de conflicto gremial.

Posible judicialización

Desde el sindicato no descartan avanzar en tribunales si el proyecto se convierte en ley.

“Es probable que este punto de la nueva reforma se judicialice, existen leyes nacionales que defienden este derecho y no descartamos presentarnos ante la Justicia”, señaló Medina.

La advertencia abre la puerta a un escenario en el que el debate legislativo podría trasladarse a los estrados judiciales, en un contexto de alta sensibilidad para el sistema financiero y sus trabajadores.

Negociaciones provincia por provincia

Otro de los ejes señalados por el dirigente gremial es la discusión de los convenios colectivos a nivel provincial.

“Cada banco deberá discutir con La Bancaria de cada provincia el convenio colectivo de trabajo”, indicó.

Según explicó, este esquema podría generar diferencias marcadas entre distritos en materia salarial y condiciones laborales.

Un conflicto que puede escalar

Mientras el oficialismo se prepara para el tratamiento en la Cámara de Diputados, el gremio ya anticipa resistencia.

“Esta reforma seguramente se aprobará en Diputados y lo vemos como algo negativo para el sector laboral”, cerró Medina.

La discusión por el alcance del derecho a huelga suma así un nuevo capítulo, con la posibilidad concreta de que la reforma laboral termine dirimiéndose también en la Justicia.