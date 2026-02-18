Una silueta repetida empezó a circular en redes y el nombre de China Suárez volvió a quedar asociado a una sorpresa inesperada. Esta vez no se trata de un nuevo romance ni de un estreno confirmado, sino de una mujer que reproduce sus rasgos con precisión inquietante. Las fotos son impactantes por el parecido y rápidamente se viralizaron por la posibilidad de que esta influencer sea quien le reemplace en los momentos delicados de las ficciones.

Detrás de esa imagen está Florencia Facch, influencer que multiplicó seguidores en cuestión de horas. El periodista Nahuel Saa difundió fotografías y lanzó una afirmación que encendió la discusión: “Florencia es la elegida para ser doble de la China Suárez en las escenas que se requiera para las series. Es increíble como se asemeja. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”.

El impacto no fue solo estético. La posibilidad de que China Suárez cuente con un reemplazo para determinadas tomas abrió preguntas sobre cómo se seleccionan dobles en producciones locales. Contextura, tono de piel, gestualidad y manejo corporal forman parte de un trabajo técnico que suele pasar inadvertido cuando está bien ejecutado.

Florencia Facch se presenta en Instagram como “Acuario Girl” y comparte sesiones fotográficas donde la similitud resulta evidente. Tras la publicación del periodista, su perfil explotó en visualizaciones. Usuarios compararon miradas, perfil y postura corporal, señalando coincidencias que alimentaron la hipótesis de que podría intervenir en escenas específicas de En el Barro 2.

Mientras esa teoría ganaba terreno, China Suárez continuó mostrando avances del rodaje. La actriz compartió material de bastidores, vestuario y momentos con el elenco, reforzando el vínculo con quienes siguen cada paso del proyecto. En una de esas publicaciones escribió: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”.

La industria audiovisual argentina utiliza dobles para cubrir planos técnicos, secuencias complejas o ángulos donde el rostro no queda expuesto. No se trata solo de parecido físico, sino de reproducir movimientos con exactitud milimétrica. En ese contexto, la figura de Florencia Facch comenzó a encajar como una posibilidad concreta.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre su participación, pero el fenómeno ya está instalado. La China Suárez sigue al frente de la serie y la influencer continúa sumando seguidores. Dos imágenes casi idénticas conviven en pantalla y en redes, dejando flotando una pregunta que todavía nadie respondió del todo.