La fiscalía de Puerto Madryn evalúa posible falta a los deberes de cuidado por parte de terceros en la causa en la que se busca a Sofia Devries, la joven que fue a practicar buceo y desapareció en el mar.

El caso quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Vottero, que se basa en una investigación objetiva y técnica, a partir de pericias, testimonios y protocolos.

A través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se informó que hay una investigación actual por la desaparición de Devries con el objetivo de determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente”.

En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, explica que el problema central que se analiza “es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.

Para poder determinar qué ocurrió, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.

En un comienzo la causa tuvo la intervención de la fiscal María Angélica Carcano, quien se encontraba de turno al momento del hecho, hasta que fue derivada a la fiscal Vottero.

Hasta ahora la investigación penal no cuenta con imputados y ya se les tomó declaración a quienes participaron de la actividad. A su vez, se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho.

De la información preliminar, se indica que la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.