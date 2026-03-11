Manuel Adorni, jefe de Gabinete, aclaró los motivos por los cuales su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante su participación en Argentina Week, evento que se realiza del 9 al 12 de marzo en ese país.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y detalló que ella tenía planificado un viaje a Miami originalmente para el 26 de febrero, pero que ese plan se postergó. "Mi mujer estaba en el avión presidencial", afirmó Adorni en una entrevista televisiva.

Sobre la decisión de que Angeletti lo acompañara, señaló: "Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe".

Respecto al costo que implicó para el Estado el viaje de su esposa, el jefe de Gabinete aseguró que no generó ningún gasto adicional. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos. No le sacamos un peso al Estado", concluyó.