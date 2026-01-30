Neuquén atraviesa un momento financiero que contrasta con el panorama de crisis que marcó años recientes. Disminución del stock de deuda, superávit sostenido y obras financiadas mayoritariamente con recursos propios son hoy algunos de los indicadores que el gobierno provincial exhibe como resultado de una estrategia basada en austeridad, planificación y control del gasto.

“Por segundo año consecutivo hemos logrado bajar el stock de deuda pública”, afirmó la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, en una entrevista con el programa Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. La funcionaria confirmó que en enero la provincia cruzó la barrera de los 800 millones de dólares, una cifra que representa una reducción del 138% respecto de los niveles heredados. “Esto nos da una tranquilidad financiera que no teníamos el día que asumimos”, subrayó.

Superávit con contexto adverso

La funcionaria explicó que el desendeudamiento fue posible gracias a la continuidad del superávit financiero, aun cuando las condiciones macroeconómicas jugaron en contra. “Si bien el superávit es más bajo que el de 2024, a pesar de la caída del precio del barril y de que los ingresos crecieron por debajo de la inflación, nos permitió continuar con el plan de gobierno”, señaló.

Ese plan, definido por el gobernador Rolando Figueroa, apunta a la reactivación de la obra pública y a la mejora de los servicios esenciales, incluso en un escenario donde los fondos nacionales prácticamente desaparecieron.

Hoy, más del 90% de la obra pública neuquina se financia con recursos provinciales. El porcentaje restante proviene de organismos internacionales, mediante préstamos ya en ejecución o acuerdos firmados en 2024 cuyos desembolsos se realizan por avance de obra.

El ajuste que hizo la diferencia

Pogliano remarcó que uno de los ejes centrales de la gestión fue la revisión del gasto corriente. “Cuando asumimos, el gobernador nos pidió identificar gastos superfluos para redirigir esos fondos a necesidades reales de la población”, explicó.

Ese proceso permitió ajustar cerca de mil millones de dólares en 2024, una cifra que, según destacó la funcionaria, “es mayor a lo que hoy representa la deuda pública de la provincia”. El resultado fue un excedente financiero que sentó las bases del actual equilibrio fiscal.

“Ese ajuste se sostuvo en 2025 y no volvimos a destinar fondos a gastos que no consideramos esenciales para el Estado”, agregó.

Prioridad en áreas sensibles

Lejos de un recorte generalizado, el orden fiscal permitió fortalecer áreas clave. Según detalló Pogliano, casi el 80% de la masa salarial provincial se destina a educación, salud y seguridad, mientras que más del 58% de los gastos de funcionamiento también se concentran en esos sectores.

“Son áreas que impactan directamente en la calidad de vida de la población, ya sea porque utilizan nuestras escuelas, hospitales o porque hacen a la seguridad social”, explicó.

“Lo más importante es que ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, precisó el gobernador Rolando Figueroa.

El respaldo político y la mirada a futuro

El gobernador Rolando Figueroa sintetizó, en declaraciones realizadas en el aniversario de Villa Pehuenia, el proceso con una frase contundente: Neuquén pasó “de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”.

“Lo más importante es que ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, sostuvo el mandatario, al remarcar que el orden fiscal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para resolver problemas estructurales y mejorar el bienestar social.

Con un escenario internacional volátil y un mercado petrolero marcado por la incertidumbre, desde el Ministerio de Economía aseguran que el seguimiento de las cuentas es diario. “Nos sentimos cómodos, pero atentos”, advirtió Pogliano, y confirmó que el Ejecutivo buscará sostener el rumbo sin perder de vista las alertas que puedan surgir.

Neuquén logró algo poco habitual: equilibrio fiscal con obra pública activa. Una combinación que empieza a redefinir su perfil económico en tiempos complejos.

