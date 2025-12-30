La relación entre Javier Faroni y Sergio Massa se remonta a sus inicios en el ámbito cultural, específicamente en la programación teatral del distrito de Tigre, donde Massa fue intendente entre 2007 y 2011. Faroni fue contratado para gestionar obras en el Teatro Niní Marshall, un espacio bajo influencia municipal pero perteneciente al Parque de la Costa. Según fuentes cercanas a Massa, “el acercamiento fue por el área de cultura”.

Faroni sus empresas y sus relaciones con el gobierno

Este vínculo inicial se extendió más allá del teatro y llevó a Faroni a incursionar en política, particularmente en Mar del Plata, donde residía. Bajo el paraguas del Frente Renovador, el empresario buscó consolidar su carrera política local. En 2013, Faroni fue uno de los armadores políticos de Massa en esa ciudad, integrando la lista como candidato suplente en las legislativas de ese año. Se mostró públicamente junto a Massa y Rudolph Giuliani durante la visita del exalcalde de Nueva York a Mar del Plata.

En 2015, Faroni estuvo cerca de ser candidato a intendente de General Pueyrredón por el Frente Renovador, dentro de la alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). Finalmente, desistió para postularse y lograr una banca como diputado provincial por la quinta sección electoral, donde permaneció hasta 2019. Entre 2019 y 2023, su hermana Marcela Faroni ocupó una banca provincial por el Frente de Todos, espacio al que se había sumado el massismo.

Tras renunciar a su candidatura a intendente, Faroni fue reemplazado por el exsenador provincial Lucas Fiorini, quien volvió a alinearse con el peronismo. En esa elección, la lista massista quedó tercera, obteniendo solo una banca en el Concejo Deliberante, ganada por Alejandro Carrancio, actual diputado nacional por La Libertad Avanza. El vencedor fue Carlos Arroyo, entonces candidato de Cambiemos Buenos Aires.

En 2019, con Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, Faroni fue designado director titular en Aerolíneas Argentinas, cargo que ocupó hasta su renuncia en 2021. Fuentes cercanas a Massa aseguran que “en algún momento, tuvieron amistad. Al alejarse de la política, en 2021, esa relación se diluyó”. Durante la etapa de cercanía, la amistad incluía visitas familiares de Faroni y su esposa, Erica Gillette, administradora de TourProdEnter, a la familia Massa.

Faroni también gestiona Deportick, una empresa dedicada a la comercialización de entradas para partidos de fútbol. Entre sus primeros clientes estuvo el Club Atlético Tigre, institución con fuerte influencia de Massa. Además, mantiene vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Manuel Cotado, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de la AFA y colaborador de Faroni en Mar del Plata, también trabaja en la Cámara de Diputados nacional.

Faroni y Massa: amistad que cruzó teatro, política y fútbol argentino

Tras la difusión de una investigación periodística que señala un presunto desvío de fondos de la AFA a sociedades fantasma en Estados Unidos desde TourProdEnter, Faroni emitió un comunicado en el que enfatiza que “no existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa” que involucre a la empresa o a su titular “con maniobras ilícitas o irregulares”. Agregó que TourProdEnter “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios”.