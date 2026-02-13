La noticia comenzó a circular en televisión y rápidamente generó preocupación. Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por una fuerte exposición mediática y una reciente separación que lo dejó en el centro de la escena.

La información fue difundida en LAM (América TV), donde detallaron que el actor optó por iniciar un proceso de cuidado personal sin que trascendiera un diagnóstico médico puntual. Según se explicó al aire, la decisión estuvo vinculada a la necesidad de ordenar aspectos emocionales tras semanas intensas.

En los últimos tiempos, Luciano Castro había atravesado momentos de alta visibilidad pública, tanto por su vida sentimental como por declaraciones cruzadas que ocuparon espacios en programas de espectáculos. Ese escenario, de acuerdo a lo que trascendió, habría influido en su determinación de tomar distancia y priorizar su bienestar.

Desde el entorno del actor señalaron que se trata de una internación planificada y voluntaria, enfocada en un proceso terapéutico y no en una urgencia clínica. No se comunicó oficialmente ninguna afección específica ni parte médico detallado.

Quienes lo conocen remarcaron que Luciano Castro venía manifestando la necesidad de bajar el nivel de exposición y ordenar su rutina. La decisión de ingresar a un centro especializado se interpretó como un paso en esa dirección, más asociado al autocuidado que a una situación crítica.

Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre su estado actual. Sin embargo, desde el programa donde se difundió la información indicaron que se encuentra estable y acompañado por profesionales, en un entorno que le permite enfocarse en su recuperación emocional.

El episodio se da en paralelo a una etapa personal sensible. La separación reciente reavivó debates y especulaciones en medios y redes sociales, lo que habría intensificado la presión en torno a su figura.

Mientras continúa el hermetismo oficial, la decisión de Luciano Castro marca un punto de inflexión en medio del ruido mediático. Más allá de las versiones, lo confirmado hasta ahora es que el actor eligió frenar y priorizar su salud en un momento delicado.