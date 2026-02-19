La Cámara de Diputados sesiona este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió el quórum de 130 diputados y desde las 14.15 debate la reforma laboral. Además de La Libertad Avanza, contribuyeron al quórum para votar la reforma laboral bloques aliados como el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia y Producción y Trabajo.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Se aprobó el Plan de Labor propuesto por el oficialismo y se desató un escándalo en el recinto

Se aprobó el plan de Labor propuesto por el oficialismo tras una discutida votación que desató un escándalo por la protesta airada de la oposición.

Ante los reproches enardecidos de parte de la bancada de Unión por la Patria y de la izquierda por el método de votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, indicó que “más de 140 diputados en el recinto votaron a favor”.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

El debate

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

Poco antes de las 18, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, según informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según informaron voceros legislativos a la Agencia de Noticias Argentinas.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, había señalado que en el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego harán lo propio los bloques, que anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se puso en marcha desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Tras escuchar a sindicalistas y empresarios, los legisladores comenzaron a exponer sobre el proyecto de reforma laboral, aunque ya el oficialismo ya tenía su objetivo cumplido que era tener firmado el dictamen que se discutirá mañana en el recinto de sesiones.

Solo firmaron en disidencia el PRO y el MID, que querían autorizar a las billeteras virtuales para que puedan pagar los sueldos, y no como se estableció en el Senado que solo lo pueden hacer los bancos.