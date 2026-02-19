Esta sí que nadie la vio venir, pero Eduardo Domínguez dejará de ser el técnico de Estudiantes de La Plata para convertirse en nuevo entrenador del Atlético Mineiro de Brasil, en reemplazo de su compatriota Jorge Sampaoli que fue echado recientemente.

Mañana, ante Sarmiento por la 6ª fecha del Clausura 2026 desde las 17:45 en “Uno”, el “Barba” dirigirá el último partido con el reciente campeón nacional, próximo a su debut en Copa Libertadores, pero conflictuado desde hace tiempo con la dirigencia.

Jorge Sampaoli fue echado del Atlético Mineiro co el Brasileirao recién iniciado. Desde Brasil pensaron en otro DT argentino.

Entre las cosas que Domínguez le pidió al presidente, Juan Sebastián Verón, para renovar estaba la continuidad de Cristian Medina en la mitad de cancha. No puso reparos en la venta de Santiago Ascacibar a Boca, estuvo de acuerdo en desprenderse de Edwin Cetré y aguardó pacientemente por refuerzos, más allá de la llegada de Aguirre.

Pero entre los problemas financieros del club argentino que se desprende masivamente de los contratos más onerosos, la renovación violenta de la plantilla y los ceros que trajo la propuesta desde el competitivo fútbol pentacampeón del mundo, se convirtió en un combo perfecto para convencerlo.

Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, debe bajar la masa salarial de su plantilla, y ahora deberá buscar entrenador.

Dos años por delante

Domínguez y Estudiantes habían pactado una continuidad hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el profesional registra una deuda de viaja data con el club de la capital bonaerense.

Estudiantes potenció su plantilla en los últimos tiempos, pero en el transcurso del tiempo todo eso se fue haciendo una bola salarial por demás elevada y terminó colapsando. Por eso las ventas tan importantes que ha concretado.

El problema con los nombres del mercado no es tanto el valor de la ficha, sino los salarios que tenían prometidos de acá a un año en el último campeón. La estructura Pincha tiene un tope y su prestigiosa plantilla lo conoció.

Sus últimos números

Domínguez dirigió a Estudiantes en los últimos 158 partidos, período en el que consiguió la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones en 2024 y 2025 y el último Clausura del 2025.

Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino, con Eduardo Domínguez como DT.

Su efectividad en puntos fue del 55%, pero aún así siempre tuvo rispideces internas que los éxitos deportivos terminaron postergando.

Su vínculo con el club de Brasil será por las próximas dos temporadas y será su primera experiencia en el exterior, luego de haber dirigido a Huracán, Colón de Santa Fe, Independiente y Estudiantes de La Plata.