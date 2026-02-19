Una niña de 3 años murió tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda ubicada en el barrio Águila, en la provincia de Santiago del Estero.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el episodio se registró durante la madrugada de este jueves. La madre de la menor, Yanina Ruiz, de 38 años, declaró que escuchó un ruido proveniente del interior de la casa y, al ingresar a la habitación, encontró a su hija tendida en el suelo.

La derivación al hospital

De acuerdo al testimonio de la mujer, la niña se encontraba descalza y habría tocado un cable eléctrico, lo que le habría provocado la descarga.

La menor fue trasladada de urgencia a un hospital zonal y posteriormente derivada al Centro Integral de Salud Banda. Allí, los médicos constataron que ingresó sin signos vitales y confirmaron el fallecimiento.

La información fue dada a conocer por la Agencia Noticias Argentinas.

Intervención judicial y autopsia

El fiscal de turno de Santiago del Estero ordenó la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del deceso y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales competentes, que buscan establecer las circunstancias en que se produjo la descarga eléctrica.