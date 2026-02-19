Una joven que estafó a cuatro comercios de Plottier, con falsas transferencias de Mercado Pago, fue condenada a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo. Lo definió el juez de garantías Juan Ignacio Guaita, quien homologó un acuerdo alcanzado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la imputada.

El delito fue estafa en concurso real por tres hechos consumados y uno en grado de tentativa. La pena acordada fue de tres meses de cumplimiento efectivo, pero como ya había sido dictada una sentencia en su contra en 2024 a seis meses de ejecución condicional por dos delitos similares, desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó su unificación.

Los hechos se registraron entre febrero y julio de 2025. En los locales, la mujer simulaba manipular la billetera virtual y luego mostraba rápidamente la pantalla de su celular al comerciante y se retiraba sin que pudiesen comprobar si ingresaba el dinero.

En el primer comercio compró una bebida alcohólica, gaseosa y hielo por un monto de 23.800 pesos. En otro, provocó un perjuicio económico de 76.000 pesos.

En mayo se comunicó por mensaje de WhatsApp con un local de comida y se presentó utilizando un nombre falso. Pidió tres bandejas de comida por un monto de 32.000 pesos para enviar a domicilio. Cuando llevaron la comida se la entregaron personalmente, pero como no tenían acceso a internet no pudieron comprobar el ingreso de dinero en la cuenta.

Por último, en julio de 2025 se presentó en un negocio y tomó un pack de cervezas, cigarrillos, detergente, helado y jabón en polvo. Luego volvió a realizar la simulación de transferencia con su celular. Cuando la vendedora le manifestó que aún no ingresaba el dinero, tomó la mercadería y se retiró rápidamente.

El fiscal del caso Juan Manuel Narváez destacó los atenuantes y agravantes, entre ellos mencionó la aceptación del acuerdo, su corta edad y también que se comprometió a devolver el dinero.

Por otra parte, sostuvo que “el comportamiento y la modalidad comisiva, que se han mantenido en el tiempo, merecen ser tenidos en cuenta como agravantes”. Y solicitó que se tenga por no pronunciada la pena de ejecución condicional y su unificación con la nueva: “Es una solución justa teniendo en cuenta la cantidad de hechos”, señaló.