Momentos de fuerte impacto se vivieron este jueves cuando comenzó a circular la noticia de que Indio Solari habría sido internado tras sufrir un ACV. La versión, difundida por Ángel de Brito, generó un verdadero sacudón en el ambiente del rock nacional y encendió las alarmas entre los fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Desde sus redes sociales, el conductor de LAM por América TV publicó en su cuenta de X que “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV”. El mensaje se replicó con velocidad y provocó miles de reacciones, comentarios y muestras de apoyo hacia el músico de 77 años.

En ese mismo posteo, Ángel de Brito había agregado que el artista estaba “bien atendido y acompañado por seres queridos” y cerró con un deseo: “Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”. Sin embargo, lo que parecía una primicia terminó convirtiéndose en una información errónea.

A los pocos minutos, y frente a la enorme viralización, la familia de Indio Solari salió a desmentir categóricamente la existencia de un ACV. Fue entonces cuando el propio periodista compartió la versión oficial y rectificó lo informado en primera instancia.

“La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años”, citó Ángel de Brito, mencionando la aclaración difundida por el periodista @arilijalad.

Además, detalló lo sucedido: “Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida”. De esta manera, se llevó tranquilidad sobre el verdadero estado de salud del músico.

Finalmente, el conductor publicó el comunicado completo del entorno del cantante junto a sus “disculpas públicas a sus seres queridos”. En el mensaje oficial se expresó: “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

El episodio dejó en evidencia la velocidad con la que circula la información en redes sociales y la responsabilidad que implica comunicar sobre temas sensibles como la salud del Indio Solari, figura central del rock argentino, cuyo estado generó preocupación inmediata en todo el país.