Un siniestro entre una camioneta y un camión tipo grúa este lunes en Ruta 60 dejó como saldo una mujer fallecida y cuatro heridos, dos trasladados en código rojo y otros dos en amarillo por la gravedad de sus lesiones.

Los cuatro ocupantes iban con la mujer que falleció, quien fue identificada como Silvia Passini, una mujer de Buenos Aires de 70 años, radicada en Pucón donde tenía una inmobiliaria.

Cuando ocurrió el accidente iba con cuatro personas más, el conductor, Maximiliano Franco Espinelli, de 47 años; Andrea Belén Ralde Flores, de 25 años; Franco Espinelli de 27 años; y un niño de 8 años.

Por otro lado el conductor del camión, identificado como Pablo Javier Muñoz, de 36 años, no resultó con heridas e incluso colaboró a ayudar a los demás involucrados.

Según fuentes médicas, los heridos están estables ya que no se ha agravado su estado de salud desde ayer hasta hoy. Ambos pacientes permanecen en terapia intensiva y presentan fracturas tanto en sus miembros superiores como inferiores.

Deberán ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, a la espera de mejoras en su estado. Aunque permanecen complicados, se considera que están estables, igual que ayer.

Los heridos continuarán bajo monitoreo permanente y se prevé que cuando los médicos lo consideren serán sometidos a cirugías.