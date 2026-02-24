El Gobierno nacional oficializó un aumento de hasta el 19% en los peajes de las rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización que atraviesa la empresa estatal. La medida comienza a regir esta semana y alcanza a los diez tramos de la red vial bajo su órbita.

La actualización tarifaria fue aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de cumplirse el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, mecanismo que habilita la opinión ciudadana previa a la decisión final.

Según consta en el texto oficial, la solicitud de revisión fue presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la actualización de los cuadros tarifarios correspondientes a los Tramos I al X de la red nacional. Tras el análisis técnico, la DNV consideró “apropiada” la aplicación del incremento y avanzó con su implementación.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del descuento diferencial para TelePASE. A partir de ahora, quienes utilicen el sistema automático abonarán el mismo monto que quienes paguen en efectivo, sin distinción por medio de pago ni franja horaria.

Nuevas tarifas en Autopista Ricchieri

Motocicletas: $650 | Hora pico: $750

Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m: $1.300 | Hora pico: $1.500

Vehículos hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes hasta 2,10 m: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes más de 2,10 m o rueda doble: $3.900 | Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 | Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 | Hora pico: $7.500

Nuevos valores en rutas nacionales

Hasta 2 ejes y hasta 2,30 m: $1.500

Hasta 2 ejes y más de 2,30 m o rueda doble: $3.000

3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500

3 o 4 ejes más de 2,30 m o rueda doble: $6.000

5 o 6 ejes: $7.500

Más de 6 ejes: $9.000

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de este jueves 26 de febrero y afectan a gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país. La medida impacta de lleno en el costo del transporte y en el bolsillo de quienes utilizan diariamente estos corredores para trabajar o trasladarse.