Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner volvió a expresarse públicamente y cuestionó con dureza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, la expresidenta calificó el operativo como un “secuestro” y sostuvo que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite” en materia de política internacional.

En su publicación, Cristina Kirchner consideró ilegal e ilegítima la detención del exmandatario venezolano y advirtió que la acción estadounidense abre un escenario de alta inestabilidad política y geopolítica. Según su análisis, más allá de las opiniones que pueda generar el gobierno de Maduro, la operación ejecutada en Caracas representa una violación al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a principios básicos de soberanía.

La exsenadora trazó paralelismos históricos y comparó el accionar de Washington con la política del “Gran Garrote” impulsada por Theodore Roosevelt y con la Doctrina Monroe, que marcaron etapas de intervenciones directas de Estados Unidos en América Latina. A su entender, esas estrategias no solo generaron rechazo regional, sino también retrocesos económicos y sociales en los países afectados.

Kirchner también sostuvo que el operativo militar, denominado por el gobierno estadounidense como “Operación Resolución Absoluta”, provocó muertes y sienta un precedente peligroso, al habilitar —según su visión— futuras violaciones de soberanía, apropiación de recursos o intervenciones de potencias sobre países más débiles. En ese marco, afirmó que el verdadero objetivo de la acción no fue la defensa de la democracia ni la lucha contra el narcotráfico, sino el control de la mayor reserva mundial de petróleo convencional.

“El operativo no busca restablecer un orden democrático, sino apropiarse de recursos estratégicos”, remarcó la exmandataria, quien cerró su mensaje con una crítica directa a la política exterior de Estados Unidos y a sus consecuencias en la región.