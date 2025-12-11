El cruce entre Luciana Salazar y Ramiro Marra se convirtió en el nuevo foco de atención en la escena mediática, donde una simple coincidencia puede despertar las versiones más resonantes. Esta vez, un encuentro fortuito entre la figura mediática y el político derivó en un sorpresivo acercamiento que nadie vio venir y que hoy está dando que hablar.

El dato trascendió en Intrusos (América TV), donde los panelistas revelaron que la artista y el economista compartieron un momento lleno de risas y buena onda en un reconocido restaurante. Según la información, ambos se encontraron en un ambiente descontracturado que favoreció el diálogo y la complicidad desde el primer instante.

Fue Paula Varela quien aportó el enigmático adelanto, asegurando que antes de este encuentro ni Luciana Salazar ni Ramiro Marra se seguían en redes sociales. Sin embargo, después de la charla y las carcajadas compartidas en el local gastronómico, la situación cambió por completo. La panelista destacó que el intercambio fue tan natural como inesperado.

La escena tuvo lugar durante un evento al que Luciana Salazar asistió acompañada por una amiga. Allí, el político, que también formaba parte del encuentro junto a otros invitados conocidos, se acercó a saludarla, iniciando así los primeros gestos de cordialidad. Según testigos, ambos conectaron de inmediato y mantuvieron un animado ida y vuelta durante un largo rato.

“Las risotadas se escucharon en todo el salón”, expresó Paula Varela, sorprendida por la química evidente entre la modelo y el referente político. La periodista insistió en que no se trató de simples minutos de cortesía, sino de una conversación que captó la atención de todos los presentes. “Hablaron mucho, no se despegaban”, remarcó al relatar el episodio.

Más tarde, la panelista confirmó que, tras aquel animado intercambio, se produjo un gesto que reforzó los rumores: el seguimiento mutuo en redes sociales. “Anoche me fijé y no se seguían. Hoy ya sí”, comentó, despertando aún más especulaciones sobre lo que podría estar naciendo entre ellos.

Fue entonces cuando Rodrigo Lussich terminó de develar los nombres detrás del enigma: Luciana Salazar y Ramiro Marra. El economista, que meses atrás se alejó del espacio político La Libertad Avanza, viene de una ruptura con la ex tenista italiana Camila Giorgi, con quien mantuvo un romance mediático durante varios meses.

Mientras tanto, Luciana Salazar lleva tiempo sin confirmar una pareja estable y preserva su vida sentimental con mucha discreción. El inesperado acercamiento con Ramiro Marra abre la puerta a una pregunta inevitable: ¿es este el comienzo de una nueva historia de amor?