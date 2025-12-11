Este jueves 11 de diciembre se cumplen dos meses de la desaparición de los dos adultos mayores en Comodoro Rivadavia, Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder. La pareja de jubilados emprendió un viaje el 11 de octubre y desde entonces nadie los volvió a ver.

Según testimonios de la familia, Morales y Kreder habían comenzado una relación hacía pocas semanas y aquel fin de semana decidieron emprender un viaje romántico, pero algo salió mal. Ese día de octubre salieron del domicilio del jubilado, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.

Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que nadie más supo nada de ellos.

Durante estos dos meses se han llevado adelante operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”. La misma estaba allí atascada en una zona de barro, cerca del mar, estaba completamente cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales de ambos.

Actualmente los investigadores manejan tres hipótesis: desaparecieron por voluntad propia, que sufrieron un evento accidental o, la que creen más fehaciente, que fueron víctimas de un hecho delictivo que terminó en el homicidio de ambos.

Ante la incertidumbre y la falta de noticias, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

Según consta, Morales, argentina, nacida el 2 de mayo de 1955, con domicilio en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, presenta contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, ondulado y con flequillo. Por su parte, Kreder, argentino, nacido el 30 de noviembre de 1945, domiciliado en el barrio Ciudadela de la misma ciudad, es de contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello corto y lacio de color castaño oscuro y ojos verdes.