Este martes se produjo un derrumbe en el garaje subterráneo de un complejo habitacional ubicado en Parque Patricios. La estructura afectada es un edificio de tres pisos situado en la intersección de la Avenida Suárez y la calle Mafalda, próximo al estadio de Barracas Central.

El techo del estacionamiento en el subsuelo colapsó, dejando bajo los escombros a más de 60 vehículos. Como consecuencia, se decidió evacuar preventivamente a más de 300 familias que residen en el complejo. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron heridos de gravedad.

El jefe de Bomberos confirmó que se cortaron los suministros para garantizar la seguridad y que se encuentran trabajando en el lugar cuatro móviles del SAME junto con dos grupos de rescate. Una mujer de 38 años recibió oxigenación en el sitio, aunque rechazó ser trasladada a un hospital.

En cuanto a las causas del derrumbe, todavía están en investigación. En el momento del incidente, se realizaban trabajos de mantenimiento por filtraciones, pero será un arquitecto o ingeniero quien evalúe la estructura para determinar si es seguro que los residentes puedan volver a sus hogares.

Un vecino del barrio, Manolo Sueiro, indicó que "la estructura de columnas no está dañada, pero el techo del estacionamiento sí se derrumbó, aplastando más de 60 autos". Esta evaluación preliminar será clave para definir los pasos a seguir en las próximas horas.