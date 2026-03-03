El caso que conmocionó a Viedma el fin de semana, tras el hallazgo de un cuerpo en un inquilinato de la calle Perú, avanzó este lunes con la formulación de cargos contra el presunto agresor, Cristian Alberto Ordeales. La Fiscalía lo acusó de haber matado a Luis Miguel Santana, de 38 años durante una discusión por un paquete de bolsas que ambos vendían en la vía pública.

Según la investigación, el hecho ocurrió el sábado a las 7:15 de la mañana, cuando el imputado ingresó al departamento contiguo al que ocupaba junto a su pareja y su hijo pequeño. En el patio de acceso, de reducidas dimensiones, se produjo una pelea que terminó con Santana recibiendo cuatro heridas corto punzantes. El informe de autopsia determinó que la muerte se produjo “por taponamiento cardíaco como consecuencia de la herida penetrante”.

La fiscal, Yanina Estela Passarelli, que trabajó durante todo el fin de semana en el lugar, presentó como pruebas el testimonio del dueño de las propiedades, quien escuchó la pelea y halló el cuerpo sin vida el domingo, además de los resultados de las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística. En un allanamiento se secuestró una campera con manchas hemáticas, sumada a entrevistas con la pareja del imputado y el locador, así como actuaciones policiales y pericias técnicas.

El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, tuvo por formulados los cargos y, ante el pedido de la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva del acusado. El Ministerio Público Fiscal argumentó que existía un peligro de fuga, dado que el imputado residía de manera temporaria en Viedma, sin familiares ni allegados que acrediten arraigo suficiente. Además, se señaló que tiene causas en trámite en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Bahía Blanca, lo que refuerza los indicadores de riesgo procesal.

Más allá de la oposición de la defensa, el magistrado ordenó el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva en el complejo penal.