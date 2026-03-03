Un choque en cadena se produjo este martes a primera hora sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del cementerio de Centenario. El siniestro generó importantes demoras en el tránsito, afectando la circulación en la zona.

Varios vehículos se vieron involucrados en el choque, aunque aún no confirmaron la cantidad exacta ni el estado de los ocupantes. En el lugar trabajan efectivos policiales y servicios de emergencia para asistir a los afectados y ordenar el tránsito.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y utilizar rutas alternativas debido a las demoras generadas por el accidente. Se espera información oficial para esclarecer las causas del siniestro y el estado de salud de los involucrados.

Noticia en desarrollo...