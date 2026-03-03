¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
Arranque complicado en neuquén

Choque en cadena sobre la Ruta 7: demoras y complicaciones en el tránsito a la altura del cementerio

Los vehículos involucrados aún no fueron confirmados, y los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 08:33
Imagen de archivo

Un choque en cadena se produjo este martes a primera hora sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del cementerio de Centenario. El siniestro generó importantes demoras en el tránsito, afectando la circulación en la zona.

Varios vehículos se vieron involucrados en el choque, aunque aún no confirmaron la cantidad exacta ni el estado de los ocupantes. En el lugar trabajan efectivos policiales y servicios de emergencia para asistir a los afectados y ordenar el tránsito.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y utilizar rutas alternativas debido a las demoras generadas por el accidente. Se espera información oficial para esclarecer las causas del siniestro y el estado de salud de los involucrados.

 

Noticia en desarrollo... 

